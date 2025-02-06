Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Vườn đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Lập tính giá thành sản phẩm;
Kiểm tra các định khoản - các nghiệp vụ phát sinh;
Thống kê và tổng hợp số liệu;
Kiểm tra hạch toán chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ, thuế GTGT, báo cáo thuế, quyết toán thuế;
- Các công việc khác được phân công.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy: Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương; các chuyên ngành kế toán, kế toán doanh nghiệp...
- Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp ở công ty sản xuất hoặc vị trí tương đương;
- Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình với công việc.
Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 18 - 25 triệu/ tháng (Thoả thuận theo năng lực thực tế);
- Được sử dụng bữa trưa tại nhà ăn Công ty;
- Được làm việc tại Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp trong đa lĩnh vực: Sản xuất, xây lắp, xây dựng, năng lượng môi trường, ...
- Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và công ty;
- Du lịch 1 năm/ lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
