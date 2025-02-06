Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Vườn đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập tính giá thành sản phẩm;

Kiểm tra các định khoản - các nghiệp vụ phát sinh;

Thống kê và tổng hợp số liệu;

Kiểm tra hạch toán chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ, thuế GTGT, báo cáo thuế, quyết toán thuế;

- Các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy: Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương; các chuyên ngành kế toán, kế toán doanh nghiệp...

- Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp ở công ty sản xuất hoặc vị trí tương đương;

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp ở công ty sản xuất

- Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình với công việc.

Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 18 - 25 triệu/ tháng (Thoả thuận theo năng lực thực tế);

- Được sử dụng bữa trưa tại nhà ăn Công ty;

- Được làm việc tại Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp trong đa lĩnh vực: Sản xuất, xây lắp, xây dựng, năng lượng môi trường, ...

- Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và công ty;

- Du lịch 1 năm/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)

