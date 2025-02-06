Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
JobsGO Recruit

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CEO Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và tổng hợp tất cả những đề xuất, đề nghị liên quan đến thanh toán, tạm ứng của các phòng ban và xử lý.
Theo dõi và hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ của dự án, sản phẩm.
Đối chiếu công nợ, hoa hồng với NCC và CĐT.
Lập báo cáo công nợ NCC, CĐT. Theo dõi và lên kế hoạch thanh toán, thu hồi công nợ gửi Trưởng bộ phận.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định.
Các công việc liên quan đến lương, BHXH.
Tham gia thực hiện báo cáo thuế, BCTC
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BLĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp
Sử dụng tốt excel, phần mềm Misa
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000đ- 15.000.000đ.
Được hưởng theo chương trình thưởng Tháng, Quý, Năm của Công ty.
Thưởng các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.
Đóng BHXH đầy đủ. Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép... theo quy định.
Teambuilding định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

