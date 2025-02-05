Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thiết bị phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật Mast làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kho K1B - 956 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hướng dẫn và kiểm tra KTV xử lý và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày (theo quy trình)

- Kiểm tra đối chiếu kế toán giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết

- Lập bản kế hoạch hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

- Theo dõi và kiểm soát các khoản mục chi phí theo yêu cầu quản trị.

- Lập báo cáo nội bộ, báo cáo tháng và báo cáo năm.

- Lập báo cáo thuế năm.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

- Có kinh nghiệm làm KTTH tối thiểu 02 năm

- Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn

- Sử dụng thành thạo excel, phần mềm.

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức công việc

- Tính trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH thiết bị phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật Mast Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng chuyên cần; Thưởng hiệu quả hàng tháng (Lương P3); Thưởng các ngày lễ; Thưởng tháng lương 13 và thưởng doanh số kế hoạch năm; Thưởng thành tích cá nhân năm.

Hỗ trợ/Phụ cấp: Hỗ trợ cơm trưa, Phụ cấp thâm niên

Được tham gia chương trình gắn kết hàng năm vào dịp sinh nhật Công ty; Nghỉ mát; Tổng kết năm

Được tham gia tổ chức sinh nhật theo tháng; Được tham gia tổ chức sự kiện 8/3 và 20/10

Con được tặng quà nhân ngày 1/6; Trung thu; Noel và ngày khai giảng, thưởng kết quả học tập năm:

Bố mẹ được hưởng quỹ báo hiếu cha mẹ hàng tháng; Được tri ân mừng thọ bố mẹ

Tham gia khám sức khỏe định kì hàng năm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Công ty.

Có cơ hội được tham gia học tập; Có cơ hội phát triển nghề nghiệp; Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ, hòa đồng, gắn kết và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật Mast

