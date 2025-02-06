Tuyển Kế toán tổng hợp Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 đại lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
• Nhận hóa đơn hàng hóa, kiểm soát hóa đơn nguyên vật liệu về Công ty, kiểm tra rà soát tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.
• Kiểm tra đối chiếu giấy báo có, giấy báo nợ và sao kê ngân hàng hàng tháng.
• Kiểm tra số dư cuối kỳ
• Theo dõi tổng quát công nợ.
• Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm và quyết toán thuế
• Làm việc với cơ quan thuế.
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
• Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ tuổi từ 27-40 tuổi đã lập gia đình.
• Kinh nghiệm: vị trí tương đương
• Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên.
• Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao
• Chịu được áp lực cao trong công việc
• Có khả năng làm việc độc lập.

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận trực tiếp từ 12 triệu – 15 triệu
- Thời gian làm việc: Từ T2-Thứ 6 từ 8h – 17h và sáng T7, từ 8h – 11h:30
- Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương chính thức
- Hưởng các chế độ đãi ngộ, thưởng, phúc lợi, .... Khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn.
- Cơ hội thăng tiến không giới hạn
- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN; du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 413 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

