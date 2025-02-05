Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đỗ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Greenbay Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa)

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Làm việc với các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.

Thành thạo các phần mềm kế toán.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đỗ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Đỗ Gia

