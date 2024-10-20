Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH sản xuất ISCVINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH sản xuất ISCVINA
- Vĩnh Phúc: Lô A12
- 2, KCN Bá Thiện II
- Thiện Kế
- Bình Xuyên
- Vĩnh Phúc, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán
Đối chiếu sổ sách, chứng từ của kế toán nội bộ với phát sinh thực tế;
Kiểm tra rà soát hóa đơn đầu vào, đầu ra;
Phối hợp với các phòng ban để xử lý công việc, xây dựng quy trình công việc;
Báo cáo số liệu kế toán hàng tháng, quý cho ban lãnh đạo;
Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng/quý, quyết toán thuế hàng năm;
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty
Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của tập đoàn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể sử dụng được Tiếng Anh là lợi thế Tôn trọng nghề nghiệp, lãnh đạo và đồng nghiệp Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc Chịu được cường độ làm việc cao, có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định
Tại Công ty TNHH sản xuất ISCVINA Thì Được Hưởng Những Gì
Có xe đưa đón từ Hà Nội- Vĩnh Phúc
Lương tháng thứ 13, các loại thưởng nóng, thưởng thi đua, thưởng năng lực, thưởng quý, quà lễ tết công đoàn và công ty, sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, hỗ trợ con nhỏ,
Được đào tạo và trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngành điện tử.
Cơ hội thăng tiến, cơ hội đào tạo tại Hàn Quốc (Trụ sở chính tại Hàn Quốc)
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: BHXH, BHYT, đi lại, làm thêm giờ.....
Du lịch cùng công ty, các hoạt động team building, hoạt động thể thao, hoạt động phong trào
Tham gia đóng bảo hiểm trên tổng lương
Tính tăng ca mức tổng lương tiêu chuẩn
Tham gia bảo hiểm ngay từ tháng thử việc đầu tiên
Được nghỉ 4 chủ nhật/tháng
Tăng lương hàng năm...
Chế độ đãi ngộ hàng năm và nhiều chế độ khác theo quy định của pháp luật và Quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất ISCVINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
