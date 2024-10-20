Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH sản xuất ISCVINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô A12 - 2, KCN Bá Thiện II - Thiện Kế - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thành thạo các nghiệp vụ kế toán Đối chiếu sổ sách, chứng từ của kế toán nội bộ với phát sinh thực tế; Kiểm tra rà soát hóa đơn đầu vào, đầu ra; Phối hợp với các phòng ban để xử lý công việc, xây dựng quy trình công việc; Báo cáo số liệu kế toán hàng tháng, quý cho ban lãnh đạo; Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng/quý, quyết toán thuế hàng năm; Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của tập đoàn

Thành thạo các nghiệp vụ kế toán

Đối chiếu sổ sách, chứng từ của kế toán nội bộ với phát sinh thực tế;

Kiểm tra rà soát hóa đơn đầu vào, đầu ra;

Phối hợp với các phòng ban để xử lý công việc, xây dựng quy trình công việc;

Báo cáo số liệu kế toán hàng tháng, quý cho ban lãnh đạo;

Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng/quý, quyết toán thuế hàng năm;

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty

Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của tập đoàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán (Thạc sĩ, Tiến sĩ Kinh tế là một lợi thế) Có chứng chỉ Kế toán, Kiểm toán Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán CPA từ 5 năm trở lên Có kinh nghiệm phân công quản lý và kiểm soát nhóm kiểm toán và chất lượng kiểm toán Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình trước đám đông Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến tới lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế

Có thể sử dụng được Tiếng Anh là lợi thế Tôn trọng nghề nghiệp, lãnh đạo và đồng nghiệp Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc Chịu được cường độ làm việc cao, có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định

Tại Công ty TNHH sản xuất ISCVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón từ Hà Nội- Vĩnh Phúc Lương tháng thứ 13, các loại thưởng nóng, thưởng thi đua, thưởng năng lực, thưởng quý, quà lễ tết công đoàn và công ty, sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, hỗ trợ con nhỏ, Được đào tạo và trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngành điện tử. Cơ hội thăng tiến, cơ hội đào tạo tại Hàn Quốc (Trụ sở chính tại Hàn Quốc) Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: BHXH, BHYT, đi lại, làm thêm giờ..... Du lịch cùng công ty, các hoạt động team building, hoạt động thể thao, hoạt động phong trào Tham gia đóng bảo hiểm trên tổng lương Tính tăng ca mức tổng lương tiêu chuẩn Tham gia bảo hiểm ngay từ tháng thử việc đầu tiên Được nghỉ 4 chủ nhật/tháng Tăng lương hàng năm... Chế độ đãi ngộ hàng năm và nhiều chế độ khác theo quy định của pháp luật và Quy định của công ty

Có xe đưa đón từ Hà Nội- Vĩnh Phúc

Lương tháng thứ 13, các loại thưởng nóng, thưởng thi đua, thưởng năng lực, thưởng quý, quà lễ tết công đoàn và công ty, sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, hỗ trợ con nhỏ,

Được đào tạo và trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngành điện tử.

Cơ hội thăng tiến, cơ hội đào tạo tại Hàn Quốc (Trụ sở chính tại Hàn Quốc)

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: BHXH, BHYT, đi lại, làm thêm giờ.....

Du lịch cùng công ty, các hoạt động team building, hoạt động thể thao, hoạt động phong trào

Tham gia đóng bảo hiểm trên tổng lương

Tính tăng ca mức tổng lương tiêu chuẩn

Tham gia bảo hiểm ngay từ tháng thử việc đầu tiên

Được nghỉ 4 chủ nhật/tháng

Tăng lương hàng năm...

Chế độ đãi ngộ hàng năm và nhiều chế độ khác theo quy định của pháp luật và Quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất ISCVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin