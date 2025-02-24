Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Số 6, Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
- Kiểm tra được các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Xuất hóa đơn, hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế GTGT.
- Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Lập Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN
- Lập Báo cáo tài chính thuế, Báo cáo quản trị.
- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu.
- Có khả năng làm việc với kiểm toán năm, với cơ quan thuế.
Công việc cụ thể trao đổi thêm khi Phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán (Ưu tiên tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương, Học Viện Tài Chính, Đại học Kinh Tế, Đại học Thương mại)
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, word, excel…
- Ưu tiên có kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về kế toán nghiệm thu hồ sơ thanh toán xây dựng)
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán (Ưu tiên tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương, Học Viện Tài Chính, Đại học Kinh Tế, Đại học Thương mại)
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, word, excel…
- Ưu tiên có kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về kế toán nghiệm thu hồ sơ thanh toán xây dựng)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập cao, cạnh tranh.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hỗ trợ ăn ca, xăng xe thưởng lễ tết…
- Được hưởng các quyền lợi của công ty.
- Môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên - Số 6 đường Lý Nam Đế, P. Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hỗ trợ ăn ca, xăng xe thưởng lễ tết…
- Được hưởng các quyền lợi của công ty.
- Môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên - Số 6 đường Lý Nam Đế, P. Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI