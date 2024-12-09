Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô C4

- 5

- 6 KCN Thăng Long, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Lập báo cáo thuế TNCN, TNDN, thuế FCT,...Theo quy định của pháp luật
- Tính giá thành sản xuất và phân tích sự biến động của chi phí
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết
- Lập báo cáo tài chính, các báo cáo quản trị theo sự phân công của Kế toán trưởng
- Các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 25 – 35 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán
- Có 2-3 năm kinh nghiệm trở lên vị trí kế toán tổng hợp tại công ty sản xuất (Am hiểu về thuế, báo cáo tài chính)
- Nắm vững và am hiểu nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán
- Kỹ năng lập báo cáo, thu thập thông tin, tổng hợp và xử lý dữ liệu
- Sử dụng tốt Microsoft office

Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận tương xứng với năng lực
- Đánh giá tăng lương 1 năm 1 lần
- Nghỉ 4 CN và 2-4 ngày thứ 7/tháng. Ngày nghỉ tuần, nghỉ lễ, ngày nghỉ công ty lên đến 106 ngày/năm
- Tham gia BHXH, chế độ hiếu, hỷ, quà tặng sinh nhật, sinh con, nghỉ phép
- Khám sức khỏe định kỳ, lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ, tết.
- Ăn trưa tại Công ty và đi du lịch 1 năm 1 lần cho toàn bộ nhà máy
- BH tai nạn lao động 24/24 ngay từ khi thử việc.
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NIHON PLAST VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô số C4-5-6, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

