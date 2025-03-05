Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng, bao gồm báo cáo thuế, tờ khai thuế, và các báo cáo nội bộ như báo cáo các khoản thu, chi.

Kế toán tiền lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí như chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn.

Thực hiện việc kết chuyển và phân bổ; đối chiếu số liệu liên quan và thống kê các khoản phân bổ tương ứng.

Thực hiện các báo cáo cuối tháng để gửi cho Chủ đầu tư và Tập đoàn Fraser

Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa và nguyên vật liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM

