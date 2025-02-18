Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia xây dựng kế hoạch Tài chính của các bộ phận, Công ty.
• Triển khai thực hiện công tác quản lý Tài chính theo định hướng hoạt động của Công ty.
• Phân tích, xây dựng và lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát chi phí bộ phận, đơn vị hàng năm.
• Thực hiện hoạt động giám sát tài chính để đảm bảo các bộ phận, Công ty thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã được phê duyệt.
• Định kỳ tham gia rà soát, đánh giá rủi ro và đề xuất điều chỉnh kế hoạch nếu có.
• Chủ động nhận diện, đánh giá và báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo về các bộ phận, hoạt động, đối tượng có rủi ro nghiêm trọng và phối hợp với các bên liên quan trong việc theo dõi, kiểm soát liên tục với các hoạt động có rủi ro trọng yếu.
• Phân tích, đề xuất và đưa ra giải pháp để thực hiện các quyết định liên quan đầu tư dự án mới, phương án kinh doanh, sản phẩm mới của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 777 - Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

