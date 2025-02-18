Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tham gia xây dựng kế hoạch Tài chính của các bộ phận, Công ty.

• Triển khai thực hiện công tác quản lý Tài chính theo định hướng hoạt động của Công ty.

• Phân tích, xây dựng và lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát chi phí bộ phận, đơn vị hàng năm.

• Thực hiện hoạt động giám sát tài chính để đảm bảo các bộ phận, Công ty thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã được phê duyệt.

• Định kỳ tham gia rà soát, đánh giá rủi ro và đề xuất điều chỉnh kế hoạch nếu có.

• Chủ động nhận diện, đánh giá và báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo về các bộ phận, hoạt động, đối tượng có rủi ro nghiêm trọng và phối hợp với các bên liên quan trong việc theo dõi, kiểm soát liên tục với các hoạt động có rủi ro trọng yếu.

• Phân tích, đề xuất và đưa ra giải pháp để thực hiện các quyết định liên quan đầu tư dự án mới, phương án kinh doanh, sản phẩm mới của Công ty.