Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức
- Hồ Chí Minh: Lô C27/II, Đường số 2F, KCN Vĩnh lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Thông tin chung:
- Mức lương: hấp dẫn từ 10 triệu
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường.
- Trình độ: Đại học các ngành: Kế toán
- Hộ khẩu: Các Tỉnh Miền Tây
- Số lượng tuyển dụng: 03
- Giới tính: Không yêu cầu, ưu tiên nam
- Tính chất công việc: Giờ hành chính, từ 8-17h các ngày thứ 2-thứ 7
- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
- Thời gian thử việc: 2 tháng
Mô tả công việc:
• Quản lý tài sản, vật tự
• Theo dõi công nợ khách hàng
• Kiểm tra, xử lý chứng từ ban đầu để lập chứng từ thu/chi tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện hoàn thành nghiệp vụ thu/ chi tiền
• Khai báo thuế,..
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
