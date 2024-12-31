Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Thông tin chung:

- Mức lương: hấp dẫn từ 10 triệu

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường.

- Trình độ: Đại học các ngành: Kế toán

- Hộ khẩu: Các Tỉnh Miền Tây

- Số lượng tuyển dụng: 03

- Giới tính: Không yêu cầu, ưu tiên nam

- Tính chất công việc: Giờ hành chính, từ 8-17h các ngày thứ 2-thứ 7

- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức

- Thời gian thử việc: 2 tháng

Mô tả công việc:

• Quản lý tài sản, vật tự

• Theo dõi công nợ khách hàng

• Kiểm tra, xử lý chứng từ ban đầu để lập chứng từ thu/chi tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện hoàn thành nghiệp vụ thu/ chi tiền

• Khai báo thuế,..