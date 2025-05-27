Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH làm việc tại Hải Dương thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Tân, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động kế toán hàng ngày.

Ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của chứng từ kế toán.

Cập nhật và quản lý số liệu kế toán trên phần mềm kế toán.

Lập báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm).

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm KTT từ 3 năm trở lên (có CC KTT)

Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

