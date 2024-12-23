Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Gia Lộc - Hải Dương, Gia Lộc, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham mưu, đề xuất, tư vấn cho Ban giám đốc các giải pháp về tài chính kế toán 1 cách hiệu quả nhất.

Quản lý toàn bộ nhân sự của phòng Tài chính Kế toán, đào tạo nhân sự mới và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty.

Công tác quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành...

Hoàn thiện các báo cáo tài chính kế toán, nghĩa vụ thuế và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tính chính xác của các báo cáo.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp ĐH trở chuyên ngành kế toán, tài chính, thuế, kiểm toán...

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty sản xuất.

Có kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp.

Có kỹ năng về quản lý, tổ chức bộ phận kế toán.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

Thận trọng, cẩn thận, trung thực và say mê công việc .

Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25 - 35 tr/ tháng.

Được tham gia BHXH, BH thân thể 24/24. Ăn trưa miễn phí tại Công ty.

Thưởng vào các ngày lễ, tết (08/03, 20/10, 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch.

Chế độ phúc lợi cho lao động: Du lịch, nghỉ mát, phép, ốm đau, tai nạn, hiếu, hỷ...

Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội theo cao tốc 5B xuống nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.