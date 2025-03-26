Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Dương: TP Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và luật thuế Việt Nam.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Lập – trình bày báo cáo tài chính, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán... theo yêu cầu.

Triển khai và thực hiện việc quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT (nếu có) ….

Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả – phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Ưu tiên đã từng làm ở các công ty xây dựng;

Năng động, độc lập trong công việc, làm việc nhóm tốt, có khả năng tổ chức và lên kế hoạch thực hiện trong thời hạn yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty;

Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát triển;

Thăm quan nghỉ mát hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin