Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP TVG ECO làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 295 Trường Chinh, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực xây dựng và PCCC và tư vấn Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình kế toán phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù ngành xây dựng Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, thuế và kế toán Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế Quản lý đội ngũ nhân viên kế toán, phân công và đánh giá công việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính Kế toán Có chứng chỉ kế toán trưởng Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS) Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các quy định pháp luật liên quan Có kiến thức chuyên sâu về kế toán xây dựng và tư vấn Kỹ năng phân tích tài chính và lập báo cáo xuất sắc Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán MISA AMIS và tin học văn phòng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Tư duy logic, tỉ mỉ, chính xác và trung thực

Tại Công ty CP TVG ECO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 - 20tr Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24 Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TVG ECO

