Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP TVG ECO làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty CP TVG ECO
- Hải Dương: 295 Trường Chinh, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực xây dựng và PCCC và tư vấn
Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình kế toán phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù ngành xây dựng
Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, thuế và kế toán
Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế
Quản lý đội ngũ nhân viên kế toán, phân công và đánh giá công việc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính Kế toán
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS)
Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các quy định pháp luật liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về kế toán xây dựng và tư vấn
Kỹ năng phân tích tài chính và lập báo cáo xuất sắc
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán MISA AMIS và tin học văn phòng
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Tư duy logic, tỉ mỉ, chính xác và trung thực
Tại Công ty CP TVG ECO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 15 - 20tr
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TVG ECO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
