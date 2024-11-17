Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Km36, QL6, Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Lương Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Thực hiện kế hoạch ngân sách; phối hợp với các phòng ban trong Công ty lập ngân sách chi tiêu hàng năm/ thời kỳ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bộ phận

- Quản lý vốn, điều phối dòng tiền; lập kế hoạch điều phối dòng tiền theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Chuẩn hoá các nghiệp vụ kế toán; chuẩn hoá các nghiệp vụ kế toán phù hợp với đặc thù của Công ty.

- Duyệt các chứng từ kế toán, thanh toán

- Quản trị giá thành, doanh thu, chi phí, tiền lương; xây dựng tiêu chí, lập kế hoạch và phân bổ cho các bộ phận phù hợp. kiểm tra và phê duyệt các bảng tính đã được lập.

- Làm việc với các đơn vị bên ngoài

- Báo cáo quản trị, báo cáo tài chính

- Xây dựng và thiết lập hệ thống thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty; xây dựng bộ danh mục chuẩn, dùng chung cho toàn hệ thống

- Định chuẩn quy tắc bảo mật trong hệ thống thông tin kế toán

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi 32-40

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

- Nhiệt tình, năng động, thật thà, trung thực

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên

- Thành thạo máy tính văn phòng, giao tiếp tốt

- Có kiến thức đúng đắn về luật kế toán và luật thuế.

- Có kinh nghiệm tư vấn cho ban giám đốc về công tác kế toán, tài chính, thuế.

- Có kinh nghiệm đối ngoại với thuế, ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 25.000.000 – 30.000.000đồng/tháng

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với đội ngũ lãnh đạo Trẻ, Giỏi ,nhiệt huyết

- Gói phúc lợi cao, văn phòng làm việc hiện đại và chuyên nghiệp

- Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật cá nhân, sinh nhật tập đoàn, hiếu hỉ,...

- Lương tháng thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh của Công ty

- Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc)

- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

