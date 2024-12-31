Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

1. Công tác quản lý xây dựng:

• Lập kế hoạch, tiến độ thi công các dự án;

• Kiểm tra biện pháp thi công của dự án;

• Lập kế hoạch tài chính phục vụ thi công dự án;

• Kiểm tra tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ công trình;

• Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Thực hiện kiểm soát 5S theo quy định của Công ty đối với các dự án;

• Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng;

• Phối hợp Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý sau đầu tư để xử lý công tác bảo hành, bảo trì công trình;

• Tham gia công tác nghiệm thu khi có đề xuất của các Ban QLDA;

• Kiểm soát tình trạng hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các gói thầu.

2. Kiểm tra kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán:

• Trực tiếp kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công công trình, nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng;

• Trực tiếp kiểm tra, xác nhận khối lượng hồ sơ thanh, quyết toán;

• Trực tiếp kiểm tra, xác nhận khối lượng các công việc phát sinh của các hợp đồng và thực hiện trình phê duyệt phát sinh theo quy định của công ty.

• Hướng dẫn và kiểm soát các Nhà thầu làm hồ sơ quản lý chất lượng (nếu cần).