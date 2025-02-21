Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH thể thao Global làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH thể thao Global
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH thể thao Global

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Khu CN Bình Phú, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, TP Hoà Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
• Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của công ty.
• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;
• Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
• Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho phòng kế toán
• Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;
• Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;
• Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
• Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
• Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
• Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho công ty.
• Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.
• Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.
• Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Kinh nghiệm : 03 năm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã làm ở công ty sản xuất.

Tại Công ty TNHH thể thao Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : 8h-17h, thứ 2 đến thứ 7
Lương tháng 13 và 14 theo kết quả kinh doanh;
Phụ cấp ăn trưa tại Công ty;
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...);
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ...
Có xe đưa đón từ Hà Nội về Hòa Bình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thể thao Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

