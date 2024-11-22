Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- 243A Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và tổ chức toàn bộ hoạt động kế toán của công ty.
Lập kế hoạch tài chính, kiểm soát và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (hàng tháng/quý/năm).
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế, và tài chính.
Thẩm định, kiểm soát các báo cáo tài chính, kế hoạch ngân sách và các khoản chi tiêu.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để đạt được mục tiêu tài chính chung.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các tổ chức tài chính.
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, hoặc Tài chính.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Kế toán trưởng.
Hiểu biết sâu về Luật kế toán, thuế và các quy định tài chính.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
Kỹ năng lãnh đạo, phân tích, và tổ chức công việc tốt.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán (VD: MISA, SAP, ERP...).

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Tham gia các chương trình đào tạo và cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Các phúc lợi khác: nghỉ phép, du lịch, thưởng lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 130A, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

