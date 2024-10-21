Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 22 - 26 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh:
- Quảng Ninh
- Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 22 - 26 Triệu
- Thăm viếng khách hàng theo Hit List và duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Phụ trách các khách hàng lớn dạng chuỗi
- Làm Plan và xây dựng các scheme Chương trình khuyến mãi với các Khách hàng Chuỗi, B2B và Trường học
- Thu thập thông tin thị trường và đối thủ
- Tìm kiếm và mở mới khách hàng
- Cầu nối thông tin giữa khách hàng và công ty
- Đôn đốc giao hàng
- Nộp báo cáo tháng theo yêu cầu.
Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm vị trí Giám sát bán hàng ngành hàng FMCG.
- Có mối quan hệ tốt Kênh trường học, Horeca, khu vui chơi giải trí, Công ty, Khu Công nghiệp, Công ty cung cấp suất ăn công nghiệp, Hàng không, Du lịch...
- Có khả năng lập Plan và làm Presentation/ Proposal với khách hàng
- Ngoại hình ưa nhìn.
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được tham gia bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe 1 năm/lần 17 ngày nghỉ phép có lương Được review lương mỗi năm 1 lần Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp Du lịch nước ngoài theo chính sách công ty Quà chúc mừng Lễ, Tết, sinh nhật Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được tham gia bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe 1 năm/lần
17 ngày nghỉ phép có lương
Được review lương mỗi năm 1 lần
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Du lịch nước ngoài theo chính sách công ty
Quà chúc mừng Lễ, Tết, sinh nhật
Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
