Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 22 - 26 Triệu

Mức lương 22 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh - Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

- Thăm viếng khách hàng theo Hit List và duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Phụ trách các khách hàng lớn dạng chuỗi

- Làm Plan và xây dựng các scheme Chương trình khuyến mãi với các Khách hàng Chuỗi, B2B và Trường học

- Thu thập thông tin thị trường và đối thủ

- Tìm kiếm và mở mới khách hàng

- Cầu nối thông tin giữa khách hàng và công ty

- Đôn đốc giao hàng

- Nộp báo cáo tháng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm vị trí Giám sát bán hàng ngành hàng FMCG.

- Có mối quan hệ tốt Kênh trường học, Horeca, khu vui chơi giải trí, Công ty, Khu Công nghiệp, Công ty cung cấp suất ăn công nghiệp, Hàng không, Du lịch...

- Có khả năng lập Plan và làm Presentation/ Proposal với khách hàng

- Ngoại hình ưa nhìn.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được tham gia bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe 1 năm/lần 17 ngày nghỉ phép có lương Được review lương mỗi năm 1 lần Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp Du lịch nước ngoài theo chính sách công ty Quà chúc mừng Lễ, Tết, sinh nhật Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin