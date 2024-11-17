Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Bình Phước

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát chứng từ kế toán và phê duyệt theo phân cấp công việc đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ của ABBANK và pháp luật;
Kiểm soát đảm bảo việc hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thu đúng thu đủ các khoản thu nhập tính đúng tỉnh đủ các khoản chi trả cho khách hàng;
Kiểm soát chất lượng các hoạt động giao dịch đối với Khách hàng của các giao dịch viên đảm bảo: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, bảo mật;
Lập báo cáo tình hình kinh doanh (tháng/ngày);
Kiểm tra và lưu các chứng từ kế tóan;
Kiểm tra và đối chiếu công nợ phát sinh với bộ phận quan hệ khách hàng;
Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm quỹ tiền mặt định kỳ/đột xuất tại kho tiền;
Chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc/khiếu nại tại quầy của khách hàng, đưa ra những phương hướng giải quyết tốt nhất trên cơ sở chú trọng Khách hàng và đảm bảo uy tín của Ngân hàng;
Hổ trợ giao dịch viên khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Giao dịch viên hoặc 01 năm tại vị trí tương đương;
Nắm rõ quy trình kế toán, hiểu rõ quy trình, nghiệp vụ giao dịch ở Ngân hàng;
Kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp;
Có khả năng giám sát và hướng dẫn nhân viên

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Môi trường làm việc năng động:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

