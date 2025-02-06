Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292 Phạm Thị Giây, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Kiểm toán nội bộ

Kiểm tra việc triển khai chính sách bán hàng của kinh doanh tại các Chi nhánh và Công ty

Kiểm tra quỹ tiền mặt, thu tiền khách hàng và chi phí phát sinh của kế toán tại các Chi nhánh và Công ty

Kiểm tra công nợ phải thu tại các Chi nhánh và Công ty

Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình quy định của công ty ở các phần việc Kinh doanh, mua hàng, sản xuất, hành chính,....

Và các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Phòng kiểm soát nội bộ và ban Tổng Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên Nam

Có thể đi công tác tỉnh, chi nhánh trung bình 10 ngày/tháng

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp.

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, khéo léo, có tính bảo mật cao trong công việc.

Sức khỏe: tốt

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 14.000.000đ- 17.000.000đ

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BH24h,....

Chế độ nghỉ Lễ Tết và du lịch hằng năm

Chế độ phúc lợi thưởng : Sinh nhật, hiếu hỉ, thai sản, ngày lễ, Tết

Thưởng Tháng 13,...

