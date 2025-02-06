Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company
- Hồ Chí Minh: 292 Phạm Thị Giây, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Kiểm tra việc triển khai chính sách bán hàng của kinh doanh tại các Chi nhánh và Công ty
Kiểm tra quỹ tiền mặt, thu tiền khách hàng và chi phí phát sinh của kế toán tại các Chi nhánh và Công ty
Kiểm tra công nợ phải thu tại các Chi nhánh và Công ty
Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình quy định của công ty ở các phần việc Kinh doanh, mua hàng, sản xuất, hành chính,....
Và các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Phòng kiểm soát nội bộ và ban Tổng Giám Đốc.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể đi công tác tỉnh, chi nhánh trung bình 10 ngày/tháng
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp.
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, khéo léo, có tính bảo mật cao trong công việc.
Sức khỏe: tốt
Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BH24h,....
Chế độ nghỉ Lễ Tết và du lịch hằng năm
Chế độ phúc lợi thưởng : Sinh nhật, hiếu hỉ, thai sản, ngày lễ, Tết
Thưởng Tháng 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
