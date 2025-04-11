Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tóm tắt công việc:

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương trình kiểm toán để đạt được các mục tiêu kiểm toán đề ra

Vai trò và Nhiệm vụ chính:

• Hỗ trợ Trưởng ban KTNB trong việc xây dựng các chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết

• Tham gia vào công tác kiểm toán thực địa

- Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết theo như mô tả trong chương trình kiểm toán

- Ghi chép kết quả trong hồ sơ kiểm toán với đầy đủ bằng chứng được lưu lại

- Thảo luận với Trưởng ban KTNB về các phát hiện trong quá trình kiểm toán

• Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để bảo đảm các kế hoạch hành động đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ

• Tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát

• Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ công ty

• Hỗ trợ Trưởng ban KTNB trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán

• Tự cập nhật các kiến thức, đảm bảo duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc