Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 27 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi nhận và hạch toán kế toán:

Ghi chép, kiểm tra, đối chiếu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nội bộ hàng ngày liên quan đến thu, chi, công nợ, chi phí, doanh thu...

Theo dõi và cập nhật các giao dịch nội bộ giữa các phòng ban, dự án và các công ty thành viên (nếu có).

Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán tuân thủ đúng quy trình, quy định của công ty và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Kiểm soát và phân tích số liệu:

Đối chiếu số liệu nội bộ và dữ liệu từ các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác.

Phân tích biến động chi phí, doanh thu, công nợ để đưa ra các cảnh báo kịp thời về rủi ro tài chính.

Thực hiện kiểm tra định kỳ các chứng từ, sổ sách kế toán nhằm phát hiện sai sót và đề xuất biện pháp khắc phục.

Báo cáo tài chính và nội bộ:

Lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Tổng hợp số liệu kế toán để hỗ trợ trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có).

Cung cấp số liệu kế toán chính xác phục vụ cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài.

Quản lý công nợ và dòng tiền:

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và phối hợp với các bộ phận liên quan để đôn đốc thanh toán.

Quản lý dòng tiền nội bộ, lập kế hoạch chi trả và đảm bảo tính cân đối tài chính ngắn hạn.

Hỗ trợ kiểm toán và tuân thủ:

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí Kế toán Kiểm Toán hoặc ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản

Sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm Microsoft Ofice Word/excel thành thạo

Khả năng phân tích tổng hợp, viết báo cáo.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

