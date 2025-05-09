Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhã Phượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 133 đường số 12, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ

Lập kế hoạch kiểm toán: xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng tháng/quí/ hàng năm dựa trên rủi ro và yêu cầu của lãnh đạo.

Kiểm tra quy trình, tài liệu tài chính, và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và giảm thiểu rủi ro.

Phân tích số liệu, đối chiếu báo cáo tài chính với thực tế vận hành.

Kiểm tra, kiểm soát phân tích hiệu quả theo ngành hàng và dự án.

Kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ các điều lệ, nghị quyết, quy chế, qui trình nội bộ liên quan đến tài chính, đánh giá tính chính xác, minh bạch và tuân thủ trong công tác kế toán nội bộ.

Theo dõi cập nhật số liệu, khắc phục sau kiểm soát đối với các đợt kiểm tra và khuyến nghị của kiểm soát nội bộ.

Các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ: từ 25 – 40 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Am hiểu chuẩn mực kế toán (VAS), kiểm toán và luật thuế hiện hành.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic và quản lý thời gian tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập: 20 triệu - 25 triệu

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

