Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhã Phượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhã Phượng
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhã Phượng

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 133 đường số 12, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch kiểm toán: xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng tháng/quí/ hàng năm dựa trên rủi ro và yêu cầu của lãnh đạo.
Kiểm tra quy trình, tài liệu tài chính, và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và giảm thiểu rủi ro.
Phân tích số liệu, đối chiếu báo cáo tài chính với thực tế vận hành.
Kiểm tra, kiểm soát phân tích hiệu quả theo ngành hàng và dự án.
Kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ các điều lệ, nghị quyết, quy chế, qui trình nội bộ liên quan đến tài chính, đánh giá tính chính xác, minh bạch và tuân thủ trong công tác kế toán nội bộ.
Theo dõi cập nhật số liệu, khắc phục sau kiểm soát đối với các đợt kiểm tra và khuyến nghị của kiểm soát nội bộ.
Các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: từ 25 – 40 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Am hiểu chuẩn mực kế toán (VAS), kiểm toán và luật thuế hiện hành.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic và quản lý thời gian tốt.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhã Phượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 triệu - 25 triệu
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhã Phượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nhã Phượng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 133 đường số 12, Phường Tam Bình, TP.Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

