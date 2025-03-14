Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Nhà MWG - Lô T2 - Đường D1, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch nhằm đánh giá tính tuân thủ quy định nội bộ, hiệu quả hoạt động của các phòng ban và quản lý các rủi ro trong vận hành.

Kiểm tra, ra soát quy trình vận hành, chính sách và quy định nội bộ để phát hiện các sai sót, gian lận tiềm ẩn, rủi ro về tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng, quản lý kho và tài sản...

Thực hiện kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo nhằm phát hiện thất thoát tài sản hoặc dấu hiệu gian lận.

Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Báo cáo về kết quả kiểm toán, đề xuất biện pháp khắc phục và theo dõi quá trình thực hiện các khuyến nghị sau kiểm toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài chính và ngành liên quan.

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu tốt.

Trung thực, cẩn thận, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Giao tiếp, làm việc nhóm và có khả năng viết báo cáo chuyên nghiệp.

Sử dụng tốt Excel, và các phần mềm tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng được phần mềm ERP, Power BI, hoặc SQL.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng hấp dẫn, thưởng cuối năm tháng 13 và thưởng vượt trội trong công việc hàng tháng.

BHXH trên mức tổng thu nhập.

BHYT đặc biệt theo thâm niên nhân sự.

Các chính sách thưởng theo thâm niên nhân sự.

Chính sách mua hàng laptop ưu đãi nhân viên và các nhóm hàng điện máy với trợ giá hấp dẫn.

Các chương trình mua hàng thực phẩm trong hệ thống tập đoàn siêu ưu đãi.

Chính sách làm việc linh hoạt với thời gian làm việc 7.5h/ngày.

Lưu ý: Ứng viên sử dụng laptop cá nhân cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin