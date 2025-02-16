Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 đường Bến Nghé P. Tân Thuận Đông Q.7 TP. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Kiểm tra/ kiểm soát Giá mua;

Kiểm tra/ kiểm soát Giá bán;

Kiểm tra Hồ sơ thanh toán;

Tham gia phân tích Báo giá/ Hồ sơ thầu;

Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Anh văn giao tiếp.

Có kiến thức chuyên sâu về kiểm toán/ kiểm soát nội bộ.

Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn có liên quan và các quy định của công ty

Làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, thương lượng tốt

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán, Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ hoặc Kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng kiểm tra và giám sát thực hiện.

Trình bày văn bản/ soạn thảo, thiết lập các báo cáo rõ ràng, chuẩn xác.

Kỹ năng trình bày báo cáo rành mạch, rõ ràng.

Lắng nghe tốt; tinh thần trách nhiệm cao; chủ động trong công việc.

Trung thực, điềm tĩnh, quyết đoán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 16-20 triệu/ tháng

Làm việc từ thứ Hai- thứ Sáu (8:00 - 17:00)

Chế độ theo Luật lao động, Thưởng Lễ Tết, Thưởng lương tháng 13, Du lịch hàng năm, bảo hiểm sức khỏe

Cơm trưa Công ty lo.

