Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 - Khu thương mại M1, Chung cư phức hợp Sarimi - 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện kiểm toán hoạt động bao gồm kiểm toán tuân thủ đối với các hoạt động trên thực tế và chứng từ liên quan theo kế hoạch kiểm toán hoặc kiểm toán bất thường, xác định được hành vi không tuân thủ, các bất thường và nhận diện được rủi ro trong hoạt động vận hành và đề xuất cải thiện.

Hỗ trợ điều tra các hoạt động có dấu hiệu gian lận trong công ty và báo cáo kết quả cho Giám sát hoặc Trưởng phòng.

Thúc đẩy việc tuân thủ chính sách và quy định/quy trình trong mọi hoạt động vận hành của công ty cũng như các luật và quy định hiện hành.

Đào tạo hội nhập các nội dung về kiểm soát tuân thủ cho nhân viên mới theo sự phân công của Trưởng phòng.

Cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng các yêu cầu công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm Toán hoặc Tài chính.

Có ít nhất trên 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ của các Công ty quy mô lớn, tập đoàn; ưu tiên kinh nghiệm kiểm toán nội bộ lĩnh vực bán lẻ.

Có kiến thức về hoạt động kiểm toán, rủi ro, kiểm soát nội bộ.

Thành thạo kỹ năng đọc viết Tiếng Anh.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Thận trọng, trung thực, nghiêm túc.

.

Tại CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Phụ cấp tiền cơm: 40.000 đồng/ngày công.

Thưởng theo chính sách của Công ty..

Thẻ quà tặng (gift card) trong các dịp Lễ, Sinh nhật.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, an toàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin