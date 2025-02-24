Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng, Đường DX - 10, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập xuất NVL Gốm sứ

Công nợ phải trả Gốm - sứ

Phân tích giá thành công đoạn (Nhập kho)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính

Kinh nghiệm liên quan ít nhất 3 năm

Từng làm công ty sản xuất, xuất khẩu ngành gỗ nội thất là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên phỏng vấn đạt, nhận việc ngay hoặc sau 1 tuần có kết quả

Chịu khó, thái độ tốt, chịu được áp lực trong công việc

Từng làm phần mềm ERP hoặc SAP

Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm

- Đồng phục, phép năm

- Lương tháng 13, cơm trưa

- Thưởng năng suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin