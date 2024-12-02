Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu DC TTVH Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ

- Thu thập, tổng hợp số liệu và lập báo cáo;

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;

- Phân tích dòng tài chính, lãi lỗ Công ty;

- Báo cáo thu chi hàng ngày, theo dõi công nợ;

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng hoặc khi Ban Giám đốc yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam - Nữ, dưới 30 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán từ 1-2 năm.

- Có hiểu biết về luật kế toán, các luật quy định liên quan đến thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán. Chịu trách nhiệm về chuyên môn và nghiệp vụ.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic.

- Trung thực, siêng năng, chịu khó và thích nghi tốt.

- Nhạy bén, ham học và có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước: Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,…

- Đảm bảo các chính sách phúc lợi của Công ty như: sinh nhật, đám cưới, bệnh, trung thu, dã ngoại, teambuilding, du lịch, lương tháng 13,...

- Làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo về nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

