Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện kiểm toán, tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán
Báo cáo tài chính, soát xét báo cáo kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản.
- Phụ trách, quản lý về mặt chất lượng dịch vụ, nhân sự, quan hệ khách hàng trong phạm vi công việc được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành tài chính ngân hàng kế toán kiểm toán (Thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế là 1 lợi thế)
- Có chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (yêu cầu bắt buộc) từ 4 năm trở lên (tính từ thời điểm được cấp Chứng chỉ)
- Có thẻ thẩm định viên về giá là 1 lợi thế
- Có kinh nghiệm quản lý chuyên ngành, phân công và kiểm soát các nhóm kiểm toán và chất lượng cuộc kiểm toán;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.
- Trình độ tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
- Trình độ vi tính văn phòng thành thạo.
- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế.
- Tôn trọng nghề nghiệp, lãnh đạo và đồng nghiệp;
- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
- Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Sẵn sàng đi công tác xa.
- Chịu được cường độ làm việc cao, có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn phù hợp với năng lực chuyên môn, phù hợp với kết quả công việc
- Được đóng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Nhà nước
- Được hỗ trợ ăn trưa, được phụ cấp điện thoại
- Cơ hội thăng tiến cao, môi trường làm việc minh bạch rõ ràng;
- Được chủ động đề xuất bồi dưỡng chuyên môn, cùng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

