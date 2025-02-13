Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 183 Đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập trình các sản phẩm phần mềm theo yêu cầu.
- Chỉnh sửa, tối ưu các sản phẩm phần mềm đang sử dụng.
- Nắm bắt và phân tích các yêu cầu của hệ thống.
- Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển giải pháp phần mềm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT
- Có it nhất 03 năm kinh nghiệm lập trình C#, các công nghệ .NET, ASP.NET…cơ sở dữ liệu MS SQL, Web API, React, React Native
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
