Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT - Có it nhất 03 năm kinh nghiệm lập trình C#, các công nghệ .NET, ASP.NET…cơ sở dữ liệu MS SQL, Web API, React, React Native

- Lập trình các sản phẩm phần mềm theo yêu cầu. - Chỉnh sửa, tối ưu các sản phẩm phần mềm đang sử dụng. - Nắm bắt và phân tích các yêu cầu của hệ thống. - Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển giải pháp phần mềm.

