Tuyển Kiểm toán viên Seaps Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Seaps Vietnam Co., Ltd
- Hà Nội: Tầng 21, Tòa nhà ROX Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phát triển cải tiến hệ thống phần mềm:
• Xác nhận quản lý các hệ thống phần mềm trong công ty
• Lập trình phát triển các cải tiến cho các phòng ban trong công ty
• Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề về hệ thống phần mềm
2. Khác:
• Đối ứng, hỗ trợ các công việc từ phía tập đoàn
• Hỗ trợ mọi người trong công ty liên quan đến IT (cài đặt máy tính cơ bản, khắc phục lỗi...)
• Cùng các bộ phận tiền hành cải tiến công việc như số hóa, giảm thiểu việc dùng giấy...
(biết lập trình cơ bản như Macro excel là một lợi thế...)
• Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên….
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo lập trình Visual Studio .NET (C#), SQL Server
• Có thể sử dụng Tiếng Anh (giao tiếp với người nước ngoài, trao đổi email công việc…) (bắt buộc). Uu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nhật (trình độ tương đương N3 JLPT trở lên)
• Sử dụng tốt các ứng dụng máy tính (Word, Power point, Excel)
Tại Seaps Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seaps Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
