Tuyển Kiểm toán viên Seaps Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Phát triển cải tiến hệ thống phần mềm:

• Xác nhận quản lý các hệ thống phần mềm trong công ty

• Lập trình phát triển các cải tiến cho các phòng ban trong công ty

• Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề về hệ thống phần mềm

2. Khác:

• Đối ứng, hỗ trợ các công việc từ phía tập đoàn

• Hỗ trợ mọi người trong công ty liên quan đến IT (cài đặt máy tính cơ bản, khắc phục lỗi...)

• Cùng các bộ phận tiền hành cải tiến công việc như số hóa, giảm thiểu việc dùng giấy...

(biết lập trình cơ bản như Macro excel là một lợi thế...)

• Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên….