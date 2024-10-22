Tuyển Kiến trúc sư TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN An Phát 1 - Quốc Tuấn - Nam Sách - Hải Dương, Nam Sách

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lên phương án thiết kế, diễn họa 3D kiến trúc và nội thất theo phương án đã thống nhất. Khảo sát, đo, vẽ hiện trạng công trình. Triển khai hồ sơ thiết kế. Hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và giám sát thi công các công trình của Công ty. Các công việc khác theo yêu cầu của LĐ

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Từ 2 năm. • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kiến trúc, nội thất. • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế liên quan đến mô tả công việc (Autocad, Sketchup, 3Dsmax, Lumion, Photoshop... ). • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn tại 15 Công ty trong Tập đoàn.

- Miễn phí các bữa ăn tại công ty

- Thưởng nhân viên xuất sắc, sáng kiến cải tiến 1 năm 2 lần; thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...

- Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên (Đào tạo chuyên môn, kỹ năng; Đào tạo quản lý nguồn,...); các hoạt động nội bộ như Giải bóng đá, Giải chạy và các hoạt động phong trào khác.

- Du lịch hàng năm

- Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, làm đêm,... (tuỳ vị trí)

- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...), BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật

- Cấp xe ô tô cho nhiều vị trí quản lý (cả khối sản xuất và văn phòng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

