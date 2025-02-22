Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Thanh Bình, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế nội thất cho nhà ở, biệt thự, showroom, văn phòng, nhà hàng, khách sạn... Triển khai bản vẽ thi công, phát triển ý tưởng thiết kế Tìm hiểu và ứng dụng vật liệu nội thất, kết cấu, kỹ thuật thi công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Autocad, 3D Max, Photoshop… Có kỹ năng trình bày thiết kế, làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập thỏa thuận + thưởng theo hiệu quả công việc
- Hỗ trợ công tác phí, ăn trưa, xăng xe, điện thoại
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
- Du lịch hàng năm (hỗ trợ 100% phí cho vợ/chồng, con)
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SKY VINA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà B06, Lô 07, Khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

