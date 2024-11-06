Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật/Tài chính ngân hàng.
2. Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xử lý nợ hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc Top đầu Châu Á
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể
- Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
- Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa.
- Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
