Tuyển Kỹ Sư Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Newtec Group - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công Ty Cổ Phần Newtec Group - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Newtec Group - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Halo Building, 677/7 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng là các Chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng, công ty tư vấn thiết kế ở phân khúc dự án để tư vấn, chào bán các giải pháp của công ty.
Liên hệ, gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu các giải pháp của công ty tới cho khách hàng.
Duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu của công ty, mở rộng khách hàng mới.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng những vấn đề kỹ thuật liên quan tới sản phẩm, giải pháp.
Báo giá, soạn thảo hợp đồng, theo dõi công nợ, làm hồ sơ thanh quyết toán...
Nắm rõ các sản phẩm, giải pháp mà công ty đang kinh doanh.
Liên tục cập nhật kiến thức ngành, giải pháp và lĩnh vực hoạt động.
Tiếp nhận, xử lý các tình hướng phát sinh trong công việc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do cấp quản lý giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật.
Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí bán hàng kỹ thuật.
Có quan hệ, hoặc đã làm việc với các Chủ đầu tư, tổng thầu thi công, các công ty TVTK.
Am hiểu thị trường ngành xây dựng.
Kỹ năng thuyết trình.
Thành thạo MS Office.
Chịu áp lực cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin.
Kỹ năng quản lý thời gian.
Kỹ năng đàm phán, thương thảo.
Tiếng Anh: Giao tiếp.

Tại Công Ty Cổ Phần Newtec Group - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN...) và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến.
Mức lương cạnh tranh, tương ứng với năng lực.
Cung cấp trang thiết bị làm việc.
Đánh giá năng lực & Xét tăng lương hàng năm.
Hỗ trợ 100% phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Newtec Group - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Newtec Group - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Newtec Group - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 677/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

