Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: 90 Nam Cao, KDT Đồng Văn Cao, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Phụ trách lắp đặt và bảo trì các thiết bị tự động hóa SMT.
Bảo trì máy in và vận hành máy in.
Bảo trì lò reflow và vận hành lò reflow.
Hỗ trợ và hưỡng dẫn khách hàng thao tác máy.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Làm việc trung thực, siêng năng và có trách nhiệm
2. Có kiến thức cơ bản về điện
3. Nghe nói tiếng Trung lưu loát, đọc viết trung bình là đủ
4. Có trên 1 năm kinh nghiệm bảo trì thiết bị, ưu tiên người có bằng lái xe
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường kinh doanh Đài Loan thoải mái và năng động
Lương tháng 13 và tăng lương theo năng lực làm việc
bảo hiểm xã hội
Trợ cấp vận tải: xăng và phí cầu đường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)
