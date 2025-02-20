Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Edison HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,600 USD

** Công việc chính:

- Làm việc cùng Project Team bên Nhật Bản và Developer Việt Nam.

- Tham gia cùng Develop Team trong quá trình thương thảo với khách hàng về giải pháp cho dự án.

- Phân tích, làm rõ các yêu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ project leader trong việc quản lý và đảm bảo tiến độ dự án án trong quá trình liên lạc với Project Team bên Nhật Bản , quản lý các tài liệu liên quan đến dự án dự án

- Là cầu nối giữa khách hàng và các thành viên trong nhóm

- Chuyển các yêu cầu ứng dụng từ văn bản tiếng Nhật cho Developer Việt Nam và ngược lại.

- Chuyến các thắc mắc và yêu cầu từ Developer Việt Nam đến Project Team bên Nhật Bản.

- Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh lịch họp, Tham gia họp qua Teams, Chat hoặc gặp trực tiếp bằng tiếng Nhật.

- Final test để đảm bảo dự án đúng với yêu cầu khách hàng