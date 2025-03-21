Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Edison HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công Ty TNHH Edison HCM
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 1 - 2 USD
** Công việc chính:
- Làm việc cùng Project Team bên Nhật Bản và Developer Việt Nam.
- Tham gia cùng Develop Team trong quá trình thương thảo với khách hàng về giải pháp cho dự án.
- Phân tích, làm rõ các yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ project leader trong việc quản lý và đảm bảo tiến độ dự án án trong quá trình liên lạc với Project Team bên Nhật Bản , quản lý các tài liệu liên quan đến dự án dự án
- Là cầu nối giữa khách hàng và các thành viên trong nhóm
- Chuyển các yêu cầu ứng dụng từ văn bản tiếng Nhật cho Developer Việt Nam và ngược lại.
- Chuyến các thắc mắc và yêu cầu từ Developer Việt Nam đến Project Team bên Nhật Bản.
- Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh lịch họp, Tham gia họp qua Teams, Chat hoặc gặp trực tiếp bằng tiếng Nhật.
- Final test để đảm bảo dự án đúng với yêu cầu khách hàng
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành CNTT
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BrSE
Tại Công Ty TNHH Edison HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Edison HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI