Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Edison HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Công Ty TNHH Edison HCM
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Edison HCM

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công Ty TNHH Edison HCM

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 1 - 2 USD

** Công việc chính:
- Làm việc cùng Project Team bên Nhật Bản và Developer Việt Nam.
- Tham gia cùng Develop Team trong quá trình thương thảo với khách hàng về giải pháp cho dự án.
- Phân tích, làm rõ các yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ project leader trong việc quản lý và đảm bảo tiến độ dự án án trong quá trình liên lạc với Project Team bên Nhật Bản , quản lý các tài liệu liên quan đến dự án dự án
- Là cầu nối giữa khách hàng và các thành viên trong nhóm
- Chuyển các yêu cầu ứng dụng từ văn bản tiếng Nhật cho Developer Việt Nam và ngược lại.
- Chuyến các thắc mắc và yêu cầu từ Developer Việt Nam đến Project Team bên Nhật Bản.
- Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh lịch họp, Tham gia họp qua Teams, Chat hoặc gặp trực tiếp bằng tiếng Nhật.
- Final test để đảm bảo dự án đúng với yêu cầu khách hàng

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành CNTT
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BrSE

Tại Công Ty TNHH Edison HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Edison HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Edison HCM

Công Ty TNHH Edison HCM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà mekong 92A -94 Bạch Đằng 2, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

