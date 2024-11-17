Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Sân bay Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

Trực sản xuất, sửa chữa máy và thiết bị của nhà máy, đảm bảo cho máy thiết bị vận hành hiệu quả cao nhất;

Lên kế hoạch vật tư dự trù cho máy thiết bị;

Thiết kế hệ thống điện theo yêu cầu trên;

Đọc bản vẽ thiết kế và các thông số kỹ thuật;

Phối hợp với các kỹ sư cơ điện khác để hoàn thành công việc;

Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống điện;

Báo cáo và phân tích dữ liệu thu thập được trong quá trình thử nghiệm;

Thực hiện các thay đổi cần thiết và thử nghiệm lại;

Đánh giá chất lượng hệ thống điện sau khi hoàn thành;

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật điện, cơ điện tử...

Có 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Kỹ năng: Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng

Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16 - 20 triệu/ tháng (thỏa thuận);

Được hỗ trợ ăn trưa; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 16:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)

