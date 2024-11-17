Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
- Đồng Nai: Sân bay Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Long Thành
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Trực sản xuất, sửa chữa máy và thiết bị của nhà máy, đảm bảo cho máy thiết bị vận hành hiệu quả cao nhất;
Lên kế hoạch vật tư dự trù cho máy thiết bị;
Thiết kế hệ thống điện theo yêu cầu trên;
Đọc bản vẽ thiết kế và các thông số kỹ thuật;
Phối hợp với các kỹ sư cơ điện khác để hoàn thành công việc;
Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống điện;
Báo cáo và phân tích dữ liệu thu thập được trong quá trình thử nghiệm;
Thực hiện các thay đổi cần thiết và thử nghiệm lại;
Đánh giá chất lượng hệ thống điện sau khi hoàn thành;
Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Kỹ năng: Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng
Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ ăn trưa; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 16:30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
