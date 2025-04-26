Tuyển Kỹ sư cơ khí LS Electronics Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: VSIP Industrial Zone, Tu Son, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc của Kỹ sư công đoạn hoặc Kỹ thuật Khuôn dập tại dây chuyền Dập (Press), bao gồm các việc chính sau:

- Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất

- Phân tích, xử lý các vấn đề kỹ thuật, chất lượng trong quá trình sản xuất, vận hành máy móc

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, điều chỉnh khuôn dập

- Quản lý, giám sát thao tác tại dây chuyền làm việc

- Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, quản lý công nhân theo dây chuyền làm việc

- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy

- Kinh nghiệm: ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí kỹ sư trong nhà máy sản xuất (Cơ khí, Dập, Bảo trì/Sửa chữa,...)

- Ngoại ngữ: Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc

- Tin học: Có thể sử dụng các ứng dụng văn phòng và phần mềm thiết kế (CAD...)

Lưu ý : yêu cầu ứng viên nộp CV bằng tiếng Anh

Tại LS Electronics Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

