Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Tự Động Hóa Axxon (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Phòng 202, tầng 2, Số 27 Cao Bá Quát, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

* Số lượng tuyển dụng : 5 người

* Mô tả công việc:

- Phụ trách bảo trì thiết bị máy móc của khách hàng, đối ứng các vấn đề kỹ thuật

- Phụ trách đào tạo đội kỹ thuật của khách hàng hoặc đại lý bán hàng địa phương

- Phối hợp với bộ phận bán hàng để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trước bán hàng

- Tổng hợp và cung cấp phản hồi về đặc điểm thị trường khu vực khác nhau để hỗ trợ thúc đẩy điều chỉnh sản phẩm theo khu vực.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Quyền lợi:

- Chế độ đãi ngộ tốt

- Mức lương upto 18-22 triệu VNĐ (thương lượng theo kinh nghiệm và năng lực) + thưởng.

- Có phụ cấp công tác: bao gồm đi lại, ăn ở.

- Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định; Lương thưởng, chế độ phép năm…theo luật lao động

PHÚC LỢI:

• Quà chúc mừng sinh nhật

Tại Công Ty TNHH Tự Động Hóa Axxon (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tự Động Hóa Axxon (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin