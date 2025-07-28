Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 22 USD

Mục tiêu công việc:

• Đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch, quy trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng.

• Giám sát công nhân tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy.

• Phát hiện và xử lý kịp thời sự cố máy móc trong ca/xưởng.

• Hỗ trợ, hướng dẫn công nhân nâng cao hiệu quả làm việc.



Nhiệm vụ chính:

• Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn công nhân theo kế hoạch.

• Kiểm tra điểm danh, đồng phục, bảo hộ lao động.

• Giám sát thực hiện ATVSLĐ, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

• Đề nghị cấp phát dụng cụ sản xuất và bảo hộ lao động đầy đủ.

• Giám sát sử dụng nguyên liệu hiệu quả, hạn chế hao hụt.

• Tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá năng lực công nhân.

• Đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ hoạt động và phối hợp bảo trì.

• Báo cáo hiệu quả công việc trước Ban Giám đốc.



Quyền hạn:

• Phân công, giám sát công nhân trong ca/xưởng.

• Đề xuất khen thưởng, kỷ luật; đánh giá năng lực nhân viên.

• Đề nghị điều chuyển hoặc xử lý công nhân vi phạm quy định.

• Dừng sản xuất khi phát hiện vi phạm an toàn lao động, PCCC.

• Yêu cầu phối hợp với các phòng ban liên quan.

• Từ chối công việc không đúng quy định Công ty và Pháp luật.

• Được hỗ trợ nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.