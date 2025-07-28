Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 22 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Navigos Search
- Đồng Nai: Dong Nai, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 18 - 22 USD
Mục tiêu công việc:
• Đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch, quy trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng.
• Giám sát công nhân tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy.
• Phát hiện và xử lý kịp thời sự cố máy móc trong ca/xưởng.
• Hỗ trợ, hướng dẫn công nhân nâng cao hiệu quả làm việc.
Nhiệm vụ chính:
• Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn công nhân theo kế hoạch.
• Kiểm tra điểm danh, đồng phục, bảo hộ lao động.
• Giám sát thực hiện ATVSLĐ, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
• Đề nghị cấp phát dụng cụ sản xuất và bảo hộ lao động đầy đủ.
• Giám sát sử dụng nguyên liệu hiệu quả, hạn chế hao hụt.
• Tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá năng lực công nhân.
• Đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ hoạt động và phối hợp bảo trì.
• Báo cáo hiệu quả công việc trước Ban Giám đốc.
Quyền hạn:
• Phân công, giám sát công nhân trong ca/xưởng.
• Đề xuất khen thưởng, kỷ luật; đánh giá năng lực nhân viên.
• Đề nghị điều chuyển hoặc xử lý công nhân vi phạm quy định.
• Dừng sản xuất khi phát hiện vi phạm an toàn lao động, PCCC.
• Yêu cầu phối hợp với các phòng ban liên quan.
• Từ chối công việc không đúng quy định Công ty và Pháp luật.
• Được hỗ trợ nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
