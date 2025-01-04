Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Epcic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,500 USD

Công Ty TNHH Epcic
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty TNHH Epcic

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Epcic

Mức lương
600 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 185 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 600 - 1,500 USD

EPCIC đang tìm kiếm Kỹ Sư Dự Án Lĩnh Vực Cơ khí / MEP để tham gia vào nhóm năng động tại EPCIC. Với Vị Trí này, bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các dự án Cơ khícông nghiệp, đảm bảo rằng chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn và thời hạn. Chuyên môn của bạn sẽ góp phần vào sứ mệnh cung cấp các giải pháp tích hợp đặc biệt cho khách hàng của EPCIC.
Thông tin chung: Công ty tuyển ứng viên từ 3 tới 10 năm kinh nghiệm.
• Số lượng cần tuyển: 6 Nhân Viên;
• Ứng viên vui lòng đọc kỹ JD sau để tiết kiệm thời gian của mình;
• Loại công việc: Toàn thời gian, ổn định dài hạn gắn bó cùng công ty;
• Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Giám Sát tại các tỉnh thành tại Việt Nam, đi công trường 80% thời gian, văn phòng 20%;
• Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Giám Sát tại các tỉnh thành tại Việt Nam, đi công trường 80% thời gian,
• Báo cáo công việc đến: Giám đốc.
Mô tả công việc:
• Bạn sẽ được đào tạo, hướng dẫn để tham gia một phần hoặc toàn trình trong Vòng Dự Án (Project Life Circles) như sau, không giới hạn năng lực của Bạn:
• Quản lý Nhóm (Team) khi Bạn ở vị trí Quản Lý (Leader/Manager);
• Tham gia khảo sát tại các nhà máy;
• Vẽ bản vẽ kỹ thuật cho từng giai đoạn của dự án;
• Bóc tách khối lượng và Lập dự toán (Được công ty đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm phần này);

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 3, số 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

