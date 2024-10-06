Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136/12 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 4

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Cài đặt và cấu hình thiết bị IT: Thực hiện cài đặt, cấu hình các thiết bị như VTM (Video Teller Machine), STM (Smart Teller Machine) và các hệ thống IT khác.

• Khắc phục sự cố kỹ thuật tại chỗ: Xử lý và giải quyết các sự cố kỹ thuật xảy ra tại hiện trường nhanh chóng và hiệu quả.

• Bảo trì và nâng cấp hệ thống: Đảm bảo hệ thống VTM hoạt động ổn định bằng việc thực hiện bảo trì định kỳ và nâng cấp khi cần thiết.

• Hỗ trợ người dùng cuối: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối trong việc sử dụng thiết bị và hệ thống.

• Quản lý tài sản thiết bị: Theo dõi và quản lý các tài sản IT, thiết bị tại cơ sở làm việc.

• Hỗ trợ triển khai Dự án: Tham gia vào quá trình triển khai các dự án công nghệ liên quan tại các địa điểm được chỉ định.

• Quản lý và Giải quyết yêu cầu dịch vụ: Đảm bảo tất cả các yêu cầu dịch vụ và vấn đề phát sinh đều được ghi nhận và giải quyết một cách hiệu quả.

• Đảm bảo tuân thủ và an ninh: Tuân thủ các quy trình an ninh và chính sách bảo mật của tổ chức.

• Báo cáo và Ghi nhận: Thực hiện báo cáo công việc và ghi nhận các sự cố, bảo trì sau khi hoàn thành công việc.

• Phối hợp với các đội ngũ khác: Làm việc với các đội ngũ khác như IT, bảo trì, và quản lý dự án để hoàn thành công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu sức khoẻ tốt, sẵn sàng di chuyển và làm việc tại các địa phương khác nhau.

• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống ATM/VTM/STM là một lợi thế.

• Kỹ năng chẩn đoán và khắc phục sự cố kỹ thuật hiệu quả.

• Khả năng quản lý thời gian tốt để xử lý nhiều yêu cầu dịch vụ và sự cố cùng lúc.

• Hiểu biết sâu về phần cứng máy tính, thiết bị mạng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.

• Am hiểu về biện pháp bảo mật và tuân thủ chính sách bảo mật của tổ chức

• Độ tuổi khoảng (22-34) tuổi.

• Kinh nghiệm: trao đổi khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, mức lương cạnh tranh trên thị trường (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm và các ngày lễ, tết khác.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết;

- Được tham gia các khóa đào tạo/huấn luyện phục vụ cho nhu cầu công việc;

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, teamwork;

- Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV với các chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM

