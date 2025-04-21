Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN FORMTIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm Web/App (manual là chính, ưu tiên có automation).

Phân tích yêu cầu, viết test case, thực hiện test và báo cáo bug chi tiết.

Hỗ trợ đội phát triển trong việc tái kiểm tra và xác nhận lỗi đã fix.

Phối hợp với BA/Dev để đảm bảo chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn.

Tham gia đóng góp ý kiến để cải tiến quy trình test, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng viết test case rõ ràng, biết sử dụng các công cụ quản lý lỗi như Jira, Trello hoặc tương đương.

Biết test Web, Mobile, API là một lợi thế.

Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum là điểm cộng).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy phản biện.

Biết viết automation test (Selenium, Cypress, Postman/Newman, v.v.).

Có kinh nghiệm test sản phẩm SaaS, hệ thống lớn hoặc đa nền tảng.

Từng tham gia kiểm thử hiệu năng, bảo mật, UI/UX.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORMTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc trong môi trường startup năng động, có ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm.

Môi trường trẻ, thoải mái, ít họp nhiều làm – open mindset, không toxic.

Sếp tâm lý, team support nhau hết mình, không ngại chia sẻ & học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORMTIFY

