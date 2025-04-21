Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: The Galleria Residence, Metropole Thủ Thiêm, Phường An Khánh, Quận 2, TP Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ ban lãnh đạo và các phòng ban trong việc thiết lập mục tiêu (Objectives) và kết quả chính (Key Results) phù hợp với chiến lược kinh doanh.
mục tiêu (Objectives) và kết quả chính (Key Results)
Đào tạo và hướng dẫn nhân sự về phương pháp OKRs để đảm bảo sự hiểu biết và cam kết thực hiện.
Thiết lập quy trình đánh giá, cập nhật và điều chỉnh OKRs định kỳ.
Theo dõi tiến độ thực hiện OKRs của công ty và các bộ phận, đảm bảo đúng hướng và kịp thời điều chỉnh.
Phân tích dữ liệu OKRs, đo lường hiệu suất và xác định các vấn đề cần cải thiện.
Xây dựng dashboard trực quan để báo cáo tình hình thực hiện OKRs theo từng giai đoạn.
dashboard trực quan
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hệ thống OKRs nhằm nâng cao hiệu suất tổ chức.
Làm việc với các phòng ban để đảm bảo OKRs không chỉ đo lường hiệu suất mà còn thúc đẩy sự phát triển cá nhân và đội nhóm.
Hỗ trợ các cấp quản lý trong việc đánh giá và phản hồi kết quả thực hiện OKRs của nhân viên.
Xây dựng báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả của hệ thống OKRs.
Đề xuất các sáng kiến để cải thiện cách thức vận hành và quản trị OKRs trong công ty.
Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi văn hóa làm việc theo OKRs, đảm bảo tính minh bạch và cam kết từ đội ngũ.
chuyển đổi văn hóa làm việc theo OKRs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Nhân sự, Phân tích dữ liệu hoặc lĩnh vực liên quan.
Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Nhân sự, Phân tích dữ liệu hoặc lĩnh vực liên quan
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong quản lý hiệu suất, triển khai OKRs hoặc quản trị vận hành doanh nghiệp.
tối thiểu 1 năm
quản lý hiệu suất, triển khai OKRs hoặc quản trị vận hành doanh nghiệp
Hiểu biết sâu về các hệ thống quản lý hiệu suất như OKRs, KPIs, BSC (Balanced Scorecard).
OKRs, KPIs, BSC (Balanced Scorecard)
Thành thạo công cụ theo dõi OKRs như Google Sheets, Excel, Notion, Perdoo, Lattice, WorkBoard hoặc các phần mềm OKRs chuyên dụng.
công cụ theo dõi OKRs
Google Sheets, Excel, Notion, Perdoo, Lattice, WorkBoard
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu suất và xây dựng báo cáo bằng Power BI, Tableau, Google Data Studio là một lợi thế.
Power BI, Tableau, Google Data Studio
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và đào tạo để làm việc hiệu quả với nhiều cấp độ trong tổ chức.
Tư duy chiến lược, khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm cao với công việc.
Có kinh nghiệm trên 1 năm triển khai OKRs, phần mềm Lark

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, Lương hiệu quả kinh doanh
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.
Được review tăng lương/ level 6 -12 tháng 1 lần.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần về công việc, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, Tòa nhà Mh, 728-730 đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

