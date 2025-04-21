Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WAN MELO (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WAN MELO (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng ký thành lập công ty
Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh
Tạm ngừng, hoạt động trở lại
Giải thể doanh nghiệp
Các giấy phép con theo yêu cầu
Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng liên quan đến thủ tục pháp lý và giấy phép kinh doanh.
Nộp, theo dõi và xử lý hồ sơ tại các cơ quan chức năng đến khi hoàn tất.
Trực tiếp làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Cục Thuế... để hỗ trợ xử lý hồ sơ.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Hành chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty dịch vụ pháp lý, kế toán hoặc thuế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WAN MELO (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WAN MELO (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
