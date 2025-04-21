Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WAN MELO (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng ký thành lập công ty

Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Tạm ngừng, hoạt động trở lại

Giải thể doanh nghiệp

Các giấy phép con theo yêu cầu

Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng liên quan đến thủ tục pháp lý và giấy phép kinh doanh.

Nộp, theo dõi và xử lý hồ sơ tại các cơ quan chức năng đến khi hoàn tất.

Trực tiếp làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Cục Thuế... để hỗ trợ xử lý hồ sơ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Hành chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty dịch vụ pháp lý, kế toán hoặc thuế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WAN MELO (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WAN MELO (VIỆT NAM)

