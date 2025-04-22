Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bánh Givral làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 770E Sư Vạn Hạnh, P12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, phát triển data khách hàng theo nhiều kênh…

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Thời gian làm việc: 7h30 đến 17h Từ thứ 2 đến thứ 6.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệmkinh doanh thực phẩm, ưu tiên ngành bánh, F&B

Độ tuổi: Từ 25 đến 30 tuổi, năng động nhiệt tình. Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Trình độ máy tính: Thực hiện tốt các phần mềm Word, Excel, các công cụ tìm kiếm trên Internet.

Chịu được áp lực công việc, làm thêm giờ vào mùa vụ.

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

Tại Công ty Cổ phần Bánh Givral Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi sau khi thử việc: Nhân viên được hưởng lương chính thức, lương hoàn thành kế hoạch vàđược hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm 24/24

Nhân viên được phát đồng phục của Công ty; tiền ăn giữa ca, lương tháng 13;14 (phụ thuộc kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm)

Du lịch hàng năm và các phúc lợi khác theo từng thời điểm.

Địa điểm làm việc: 770E Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10, HCM hoặc các địa chỉ trực thuộc hệ thống Girval TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bánh Givral

